Помер батько засновника Microsoft Білл Гейтс старший

Батько засновника корпорації Microsoft Білла Гейтса – Білл Гейтс старший помер у США у віці 94 років.

Про це 15 вересня повідомив його син на своїй сторінці в Instagram. Причиною смерті стала хвороба Альцгеймера, уточнило видання The New York Times.

"Смерть мого батька – величезна втрата для нашої сім'ї і багатьох людей, з життями яких він був пов'язаний. Папа прожив довге і наповнене сенсом життя. Я ніколи не переставав вчитися у нього мудрості, доброти і смирення... Як я вже багато разів говорив, мій батько був справжнім Біллом Гейтсом. Він був всім, до чого я прагну", – написав син померлого.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, засновник Microsoft і філантроп Білл Гейтс заявив, що має намір інвестувати в розробку вакцини проти малярії, оскільки світ вже скоро може зіткнутися з епідемією, гірше COVID-19.

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