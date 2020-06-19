У США поліцейський, який застрелив афроамериканця, здався владі
Колишній офіцер поліції Атланти (США) Гаррет Ролф, який застрелив під час затримання 27-річного афроамериканця Рейшарда Брукса, здався владі штату Джорджія.
Чоловікові висунули звинувачення в навмисному вбивстві і ще 10 пунктах кримінального злочину. Його напарника звинувачують в нападі на підозрюваного при обтяжуючих обставинах, передає CNN.
За словами адвоката, через годину Ролф був звільнений під заставу, йому не потрібно носити браслет з GPS.
На судовому засіданні була присутня вдова Брукс. Вона розповіла, що подробиці смерті чоловіка привели її в жах і їй довелося виходити з кімнати кілька разів, коли суддя зачитував звинувачення.
"Я не знаю, що б я зробила, якби побачила це сама. Але я відчула все, що він відчував, просто почувши, що він пережив. І це боляче. Це дуже боляче", – сказала Томіка Міллер.
Вона додала, що зараз члени сім'ї Брукса готуються до його похорону.
Раніше OBOZREVATEL писав, що в США спалахнула нова хвиля протестів через вбивства поліцією ще одного афроамериканця. Брукс заснув в автомобілі, який стояв на проїзді і заважав іншим. Поліцейські спробували його затримати, але він чинив опір і відібрав у них електрошокер. В ході конфлікту правоохоронець вистрілив в чоловіка.