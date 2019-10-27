У США показали план захоплення Калінінграда: Росія відреагувала

Американські дослідники змоделювали можливий військовий конфлікт між Росією і країнами НАТО в Балтійському морі і дійшли до висновку, що він призведе до втрати РФ Калінінградської області.

Російська сторона оголосила дослідження "американськими дурницями".

Ймовірний перебіг розвитку відповідних військових дій спрогнозував старший науковий співробітник Джеймстаунського фонду (США) доктор Річард Хукер, пише Lenta.ru.

На думку автора, на початку військового конфлікту Росія зробить спробу ізолювати з моря і землі Литву, Латвію та Естонію, а також захистити морські підходи до Санкт-Петербургу. Хоча найбільш зручний сухопутний шлях до Калінінградської області лежить через Білорусь і Польщу, найбільш імовірним експерт вважає, через наявність у останньої майже тисячі танків, таке просування російської армії через менш озброєну Литву.

RD Hooker, Jr. / Jamestown Foundation

Визнаючи велику силу сухопутних військ Росії, автор зазначає її відставання від країн НАТО в галузі військової авіації. Проте, продовжує фахівець, за рахунок власних розвинених засобів протиповітряної і протиракетної оборони (ППО і ПРО) і недостатньої кількості західних літаків, що знаходяться в регіоні на бойовому чергуванні, російська сторона зможе на початку кампанії забезпечити досить надійний захист Калінінградській області від атак супротивника.

Однак у підсумку Росія, запевняє автор, перш за все за рахунок нарощування американського та польського сухопутних військових угруповань у регіоні не витримає натиск супротивника і втратить ексклав. На прорив ППО Калінінградської області експерт відводить силам НАТО приблизно два тижні, ще два тижні буде потрібно на утримання захоплених позицій до прибуття додаткової підтримки. Поточна нездатність НАТО до виконання кампанії в зазначені терміни фахівцем пов'язується з "імовірною реінтеграцією прибалтійських країн у Російську Федерацію" і перевіркою НАТО на "згуртованість".

Військово-морським силам автор відводить меншу роль, ніж авіації і сухопутним військам. На думку експерта, флот НАТО в Балтійському регіоні за чисельністю перевершує російський, проте в реальності стикається з проблемами в обслуговуванні, а при настанні війни буде змушений зіткнутися з "російськими мінами" і ракетами.

Ймовірними союзниками НАТО в гіпотетичному конфлікті експерт вважає Швецію та Фінляндію, а однією з країн, яка здатна чинити невійськовий тиск на Росію, називає Китай.

У свою чергу, губернатор Калінінградської області Антон Аліханов заявив, що ймовірна втрата регіону в результаті конфлікту між Росією і НАТО є фантастичним прогнозом.

Алиханов у коментарі РБК заявив, що втомився коментувати "американські дурниці". "У них є знаменита премія "Неб'юла" за фантастичну літературу - мені здається, що це якраз з області фантастики, причому бульварної", - зазначив він.

Глава регіону додав, що в Джеймстаунському фонді США "не експерти зібралися, а люди, які створюють бульварне чтиво".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше командувач ВПС США в Європі і Африці Джеффрі Лі Харриган заявив, що у США є план прориву протиповітряної оборони Калінінграда, який буде використаний у разі потреби.

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