У США показали, чим хотіли підірвати Обаму і Клінтонів

У США показали унікальний кадр вибухівки, яку знайшли в будівлі Time Warner Center 24 жовтня.

Знімок, який надала поліція Нью-Йорка телеканалу CNN, опублікований на ABC News. Так, телеканалу підтвердили, що бомби були відправлені одразу за кількома адресами.

Зокрема, Біллу і Гілларі Клінтонам у Нью-Йорку. Пакет перехопили задовго до пункту призначення. До Вашингтона в будинок екс-президента Барака і Мішель Обами також перехопили заздалегідь.

Пакет із дивним порошком і вибухівкою знайшли в поштовому відділенні Time Warner на Манхеттені. Він був призначений екс-директору ЦРУ. Крім того, пакет із підозрілим пристроєм був знайдений в офісі губернатора Ендрю Куомо. Посилку також відправили екс-генпрокурору США Еріку Холдеру, проте поки невідомо, де вона знаходиться.

Журналісти повідомили, що ще відомо про підозрілий пакет у Санрайз, штат Флорида, де знаходиться офіс конгресмена Деббі Вассерман-Шульц. Поліція евакуювала людей із будівлі через загрозу вибуху. Хвиля розсилки підозрілих пристроїв почалася вранці, 22 жовтня, коли знайшли трубну бомбу в поштовій скриньці мільярдера Джорджа Сороса.

Куди відправляли вибухівку. Мапа

На думку глави відділення по боротьбі з тероризмом поліції Нью-Йорка Джона Міллера, у посилок із саморобними бомбами, які були відправлені Соросу, Обамі, Клінтонам і на телеканал CNN, швидше за все, був один і той же відправник. У всіх випадках це були примітивні саморобні вибухові пристрої.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 22 жовтня вибухівку підкинули в поштову скриньку засновника фонду "Відкрите суспільство" Джорджа Сороса. Самого мільярдера не було вдома, коли сапери отримали повідомлення і знищили пристрій.

24 жовтня з'явилася інформація, що вибухівку відправили Бараку Обамі, Біллу та Гіларі Клінтонам, а також у будівлю Time Warner Center, звідки евакуювали людей. Також у ЗМІ повідомляли, що бомбу підкинули в Білий дім, проте офіційно цю інформацію спростували.

Як з'ясували журналісти CNN у правоохоронців, пакет у будівлі Time Warner Center був адресований колишньому директору Центрального розвідувального управління (ЦРУ) Джону Бреннану.