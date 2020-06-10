У США поховали Джорджа Флойда в золотій труні й білому катафалку
У штаті Техас (США) 9 червня поховали афроамериканця Джорджа Флойда, який помер у результаті затримання поліцейським. Церемонія прощання відбулася в церкві The Fountain of Praise у рідному місті загиблого – Х'юстоні.
Родичі прийшли попрощатися з ним у білому одязі, а золоту труну з тілом Флойда повезли на цвинтар Houston Memorial Gardens у місті Перленд на білому катафалку, запряженому кіньми, передає CNN (щоб подивитися фото і відео, доскрольте до кінця сторінки).
Прощальну промову на церемонії виголосив активіст за громадянські права чорношкірих, баптистський священник і колишній радник Білого дому при експрезидентові Бараку Обамі Альфред Чарльз Шарптон-молодший.
Там також виступили колишній віцепрезидент США і кандидат у президенти від Демократичної партії Джо Байден, мер Х'юстона Сильвестр Тернер, члени палати представників США Ел Грін і Шейл Джексон Лі, губернатор Техасу Грег Еббот.
"Джордж Флойд помер не даремно. Його життя стане живою спадщиною, що відображує, як Америка й Техас відреагували на цю трагедію", – сказав Грег Еббот у бесіді з журналістами.
У церкві організатори похорону зібрали велику квіткову композицію з білих троянд, із них були утворені букви BLM, що означають Black Lives Matters (життя чорношкірих мають значення), передає "Голос Америки".
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