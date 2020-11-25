У США почався процес передачі влади Байдену

Державний департамент США почав процес передачі справ обраному президенту від Демократичної партії Джо Байдену.

Про це повідомив державний секретар Штатів Майк Помпео, передає агентство Reuters. За словами дипломата, він зробить все, що "потрібно згідно закону".

Відзначається, що процес передачі справ почався після того, як це дозволила Адміністрація загальних служб (GSA), федеральне агентство, яке має затвердити зміну глав держави.

"Сьогодні (25 листопада – Ред.) ми почали процес, виконуючи рішення GSA, і зробимо все, що потрібно за законом. Ми доб'ємося цього", – підкреслив держсекретар.

Додамо, що чинний президент США Д ональд Трамп дозволив чиновникам Адміністрації загальних служб почати процес передачі влади Байдену.

Нагадаємо, що Байден став першим кандидатом в історії виборів в США, хто набрав більше 80 млн голосів виборців.

Як повідомляв OBOZREVATEL, майбутній держсекретар США підтримав надання летального зброї Україні.