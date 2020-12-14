У США почалося голосування виборників, яке поставить крапку у виборах президента

У США президентські виборники почали офіційне голосування за кандидатури президента країни і віце-президента.

Про це повідомило AP. У процедурі повинні взяти участь представники всіх 50 штатів і округу Колумбія – всього 538 осіб.

Згідно з Конституцією США, виборники збираються і проводять голосування в кожному штаті відповідно до того, як в ньому розподілилися голоси виборців.

Першими проголосували представники штату Вермонт, віддавши три голоси обраному президенту США Джо Байдену і віце-президенту Камалі Харріс.

Як повідомив Fox News, Конституція не вимагає, щоб виборники збиралися в певний час. У кожному штаті його вибирають на свій розсуд.

Виборники голосують так, як проголосував їхній штат. Нагадаємо, що Байден отримає 306 голосів (для перемоги потрібно 270). Теоретично виборники можуть проголосувати не за того кандидата, але таке траплялося дуже рідко. Наприклад, в 2016 році до волевиявлення виборців своїх штатів не прислухалися п'ять демократів і два республіканця. Однак це ніяк не вплинуло на кінцевий результат виборів.

Виборники обираються партіями на початку року. Здебільшого це партійні чиновники середньої ланки, хоча іноді вони можуть бути і високопоставленими особами. Іноді виборниками стають активісти нижчого рівня, яких наймають партії для виконання одноразової ролі

Результати волевиявлення виборників будуть відправлені до Вашингтона до 23 грудня, а його результати оголосять на засіданні Конгресу 6 січня.

Станом на 18:30 за київським часом в США проголосували виборники 10 штатів.

Єдине, що може перешкодити Байдену офіційно стати президентом – це рішення Верховного суду про скасування результатів виборів в окремих штатах, на яке розраховує чинний глава держави Дональд Трамп.

Нагадаємо, генеральні прокурори 17 американських штатів підключилися до позову Техасу до Верховного суду, який вимагає анулювати результати виборів президента в чотирьох штатах. Перемога в них допомогла демократу Байдену обійти республіканця і чинного главу держави Дональда Трампа.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 3 листопада відбулися вибори президента США. Майже відразу ж Трамп почав заявляти про "масштабне шахрайство". Лише 3 грудня глава держави визнав поразку, але все одно висловив незгоду з підсумками голосування.

Підрахунок голосів у всіх штатах було завершено 13 листопада. Переможцем визнали представника Демократичної партії Джо Байдена, який отримав 306 голосів виборників при 270 необхідних. У Трампа нарахували 232 голоси.