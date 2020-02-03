У США почався перший етап виборів: всі кандидати на крісло Трампа – проти Росії

У понеділок, 3 лютого, в США стартували праймеріз Демократичної партії перед президентськими виборами, які мають відбутися в листопаді 2020 року.

Так звані кокуси триватимуть до червня, за їх підсумками демократи оберуть політика, який спробує перешкодити Дональду Трампу переобратися. Хто є хто, пише Meduza.

Відзначається, що всього в попередніх виборах беруть активну участь 11 осіб, але реально на висунення можуть претендувати лише шестеро. Всі вони – противники стабілізації відносин із Росією.

Усі конкуренти Трампа на виборах виступили проти Росії

Віцепрезидент часів Барака Обами Джо Байден

Політик є одним з головних супротивників Трампа. Він лідер опитувань за 2019 рік.

Байден відповідав за український напрямок в адміністрації Обами після 2014 року і тепер стверджує, що президент Росії Володимир Путін не хоче, щоб він став президентом. Політик звинуватив російського лідера в тому, що той "активно працює над руйнуванням американської демократії", оскільки США протистоять всім, хто "отримує вигоду від гноблення людей". Байден висловлювався за розширення військової присутності США і їх союзників по НАТО в Східній Європі.

Джо Байден Факти

Сенатор від штату Вермонт Берні Сандерс

Називає себе "демократичною соціалістом" і критикує корпорації за їх вплив на американське життя.

Сандерс запропонував посилювати списку санкцій тиск на Росію і "заохочувати" великі корпорації за вихід з російського ринку, а з іншого боку – ні в якому разі не доводити справу до прямої військової конфронтації.

Берні Сандерс europapress.es

Сенаторка від штату Массачусетс Елізабет Уоррен

Головна конкурентка Сандерса, їх програми дуже схожі. Про Росію не говорила нічого конкетного, однак заявляла про те, що США разом з європейськими союзниками повинні протистояти "російській загрозі".

Елізабет Уоррен eadaily.com

Мер міста Саут-Бенд (штат Індіана) Піт Буттіджідж

Відкритий гомосексуаліст і захисник християнських цінностей, ще один, поруч із Байденом, представник правого флангу Демократичної партії. Йому лише 38 років.

Називає Росію прикладом олігархії, до якої щоразу призводить капіталізм без демократії. Він обіцяє зберігати режим санкцій і відновити відносини з європейськими союзниками, зіпсовані Трампом.

Піт Буттіджідж zn.ua

Медіамагнат і колишній мер Нью-Йорка Майк Блумберг

Блумберг вступив в гонку тільки в листопаді – за власною версією, прийшовши до висновку, що ніхто інший не зможе перемогти Трампа.

Виступає за збереження санкцій проти Росії, а також за надання Україні прямої військової допомоги і категорично проти будівництва газопроводу "Північний потік-2".

Майк Блумберг rbc.ru

Кандидатка від The New York Times Емі Клобушар

Сенаторка від штату Міннесота. Представниця помірного табору Демократичної партії.

Різко критикує Росію і виступає за продовження тиску на неї – різниця у тому, що вона робить це трохи частіше, ніж багато інших.

Емі Клобушар rubic.us

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Сенат США відхилив клопотання у справі про імпічмент президента Дональда Трампа про залучення свідків та документів на суд.

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