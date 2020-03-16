У США почали випробовувати вакцину проти коронавірусу на людях

У понеділок, 16 березня, в США почнуть клінічні випробування вакцини проти китайського коронавірусу COVID-19.

Про це пише Associated Press з посиланням на джерело в уряді.

Повідомляється, що випробування будуть проводитися в дослідницькому центрі Kaiser Permanente Washington Health Research Institute в місті Сіетл, штат Вашингтон.

Епідемія коронавірусу

Перший пацієнт отримає експериментальний препарат вже сьогодні, 16 березня. Всього у випробуваннях візьмуть участь 45 осіб у віці від 18 до 55 років. Піддослідним будуть давати різні дози вакцини, яку розробила біотехнологічна компанія Moderna, а також Національний інституту охорони здоров'я США (NIH).

Також в квітні можливо почнуть клінічні випробування вакцини, розробленої американською компанією Inovio Pharmaceuticals, в Університеті Пенсільванії і випробувальному центрі в Канзас-сіті. У випробуваннях візьмуть участь кілька десятків добровольців.

Як повідомляв OBOZREVATEL, число інфікованих коронавірусів COVID-19 по станом на 16 березня склала понад 169 тисяч осіб.

Раніше група британських вчених стверджувала, що вакцина від коронавируса COVID-2019 знаходиться на межі розробки. Вона дала перший успішний результат у випробуваннях на мишах.

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