У США почали шукати росіян, готових зрадити Путіна — CNN

У США Федеральне бюро розслідувань через соцмережу Facebook вербує російських шпигунів.

Як повідомляє CNN, ФБР запустило рекламну кампанію для залучення російських розвідників.

"Всі ми знаємо, що в 2016 році Росія докладала великих зусиль, щоб діяти проти США через Facebook. Там створили такі сторінки, як DCleaks ("злив" із Вашингтона. – Ред.), на яких розміщували здобуті хакерами матеріали, і вели дорогі кампанії із залученням тролінгу. А тепер ФБР використовує цю ж платформу для вербування і щоб спробувати перетягти російських агентів на бік американського уряду", – розповів журналіст-розслідувач Доні О'Салліван.

На рекламних оголошеннях від ФБР розміщені мотивуючі картинки й текст російською. В постах, які видно тільки для жителів Вашингтона, йдеться: "подумай про свою сім'ю", "подумай про своє майбутнє", "подумай про те, щоб стати на нашу сторону", а також там є інформація про те, як зв'язатися із вашингтонським відділенням ФБР.

У самому Бюро не підтвердили, що вони є замовниками реклами. Але через функції Facebook можна бачити, хто оплачує просування в соцмережі.

CNN

CNN

Як повідомляв OBOZREVATEL, 30 вересня США ввели санкції проти двох громадян Росії і трьох компаній, які мали відношення до втручання в американські вибори президента-2016.

Водночас глава Росії Володимир Путін пообіцяв втрутитися у президентські вибори у США в 2020 році.

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