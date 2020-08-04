У США почали розслідування про можливе шахрайство Трампа

У США проти президента Дональда Трампа почали розслідування про можливе страхове та банківське шахрайство.

Окружний прокурор Манхеттена, Нью-Йорк Сайрус Р. Ванс-молодший подав клопотання на персональні і корпоративні податкові дані глави Білого дому, передає "Радіо свобода".

Клопотання прокурора входить в розслідування великого журі, яке розглядає справу про можливі хабарі за мовчання двом жінкам, які стверджували, що мали стосунки з Трампом.

На даний момент подробиці запиту не розголошуються. Але адвокати президента Штатів попросили суд анулювати клопотання.

Проте наголошується, що запит може бути пов'язаний з публікацією в ЗМІ про "широку та тривалу злочинну поведінку в Trump Organization". Так, в пресі з'являлися матеріали, в яких повідомлялося, що Трамп нібито завищував цінність своїх проектів перед потенційними бізнес-партнерами та банками. Вони також згадували свідчення колишнього особистого адвоката Трампа Майкла Коена.

Юрист говорив, що Трамп завищував цінність своїх ділових інтересів, щоб справити враження на людей або кредиторів, але потім знижував вартість активів, намагаючись зменшити податки.

Як повідомляв OBOZREVATEL, міністерство юстиції США припинило кримінальну справу проти ексрадника президента Дональда Трампа Майкла Флінна, який раніше зізнався в тому, що брехав ФБР.