У США почалася тестова доставка вакцини Pfizer від COVID-19

У США в чотирьох штатах – Род-Айленд, Техас, Нью-Мексико й Теннессі запустили пілотну програму з доставки експериментальної вакцини проти COVID-19 від компанії Pfizer.

Як пише The Guardian, виробник ліків прагне вирішити проблеми з розповсюдженням, пов'язані з вимогами до зберігання вакцини в надхолодних умовах.

Американський виробник ліків заявив, що він вибрав саме ці регіони через їхні розміри, різноманітність груп населення та інфраструктуру імунізації.

"Ми сподіваємося, що результати цього пілотного проєкту з доставки вакцини послугують моделлю для інших штатів і міжнародних урядів, оскільки вони готуються до реалізації ефективних програм вакцинації проти COVID-19", – повідомили в Pfizer.

Додамо, що раніше експерти висловили стурбованість щодо проблем із розповсюдженням вакцини Pfizer через її спеціальні вимоги до зберігання. Відзначається, що медпрепарат повинен транспортуватися і зберігатися за температури -70 градусів за Цельсієм, що значно нижче від стандарту для вакцин від 2 до 8 градусів за Цельсієм.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що вакцина фармкомпаній Pfizer і BioNTech показала 90%-у ефективність у запобіганні коронавірусної інфекції