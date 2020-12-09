У США побоюються подвійної хвилі COVID-19 через новорічні свята

Головний інфекціоніст США Ентоні Фаучі попередив про можливе зростання випадків коронавірусу, що накладеться на вже наявне зростання.

Про це він заявив під час пресконференції в Нью-Йорку, пише "Голос Америки". Це може статися через недотримання карантину.

Така ситуація може скластися, якщо громадяни не дослухатимуться до рекомендацій відповідних органів з охорони здоров'я, уточнв він.

"...тоді до середини січня ми можемо опинитись у ситуації, коли справи дуже погіршаться. Не лише в штаті Нью-Йорк, але у будь-якому штаті чи в місті, що мають схожі проблеми", – наголосив Фаучі.

Заяву лікар зробив на тлі того, що мільйони американців подорожували під час святкування Дня подяки, попри застереження медиків.

Кількість нових випадків зараження коронавірусом останнім часом у США зросла. Проте експерти побоюються, що швидкість розповсюдження хвороби подвоїться, якщо люди збиратимуться великими компаніями на Різдво та Хануку.

США виявилися лідером із захворюваності на коронавірус 8 грудня: тут за добу зафіксували 198 тис. нових випадків із загальної кількості 527 671 хворий, у Росії – 28 тис., в Індії – 27 тис.

Раніше OBOZREVATEL повідомив про те, що в США за останній тиждень від коронавірусу померли 15 658 осіб, що робить його найбільш смертоносним у пандемії COVID-19 із квітня.

У середньому смертність по країні станом на 8 грудня становила 2,2 тис. смертей на день (у квітні максимальне значення було трохи більш ніж 2 тис.).

З кінця жовтня госпіталізації з COVID-19 у США постійно встановлюють щоденні максимуми.

Найбільш постраждалим штатом експерти назвали Род-Айленд: там останнім часом фіксували в середньому 110 випадків на 100 тис. осіб на тиждень.