У США побоюються подвійної хвилі COVID-19 через новорічні свята

Таша Адамович
Таша Адамович
Світ
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У США попередили про можливий сплеск захворюваності на коронавірус

Головний інфекціоніст США Ентоні Фаучі попередив про можливе зростання випадків коронавірусу, що накладеться на вже наявне зростання.

Про це він заявив під час пресконференції в Нью-Йорку, пише "Голос Америки". Це може статися через недотримання карантину.

Така ситуація може скластися, якщо громадяни не дослухатимуться до рекомендацій відповідних органів з охорони здоров'я, уточнв він.

"...тоді до середини січня ми можемо опинитись у ситуації, коли справи дуже погіршаться. Не лише в штаті Нью-Йорк, але у будь-якому штаті чи в місті, що мають схожі проблеми", – наголосив Фаучі.

Заяву лікар зробив на тлі того, що мільйони американців подорожували під час святкування Дня подяки, попри застереження медиків.

Кількість нових випадків зараження коронавірусом останнім часом у США зросла. Проте експерти побоюються, що швидкість розповсюдження хвороби подвоїться, якщо люди збиратимуться великими компаніями на Різдво та Хануку.

США виявилися лідером із захворюваності на коронавірус 8 грудня: тут за добу зафіксували 198 тис. нових випадків із загальної кількості 527 671 хворий, у Росії – 28 тис., в Індії – 27 тис.

Раніше OBOZREVATEL повідомив про те, що в США за останній тиждень від коронавірусу померли 15 658 осіб, що робить його найбільш смертоносним у пандемії COVID-19 із квітня.

У середньому смертність по країні станом на 8 грудня становила 2,2 тис. смертей на день (у квітні максимальне значення було трохи більш ніж 2 тис.).

З кінця жовтня госпіталізації з COVID-19 у США постійно встановлюють щоденні максимуми.

Найбільш постраждалим штатом експерти назвали Род-Айленд: там останнім часом фіксували в середньому 110 випадків на 100 тис. осіб на тиждень.

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