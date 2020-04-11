У США побито рекорд смертності від коронавірусу

У США побили антирекорд смертності від коронавірусу – за минулу добу від COVID-19 там померли понад 2,1 тисяч осіб.

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Про це свідчать дані онлайн-карти поширення захворювання Дослідницького центру системних наук та інженерії Університету Джонса Хопкінса в США.

У США побитий рекорд смертності від коронавірусу Известия

У п'ятницю, 10 квітня, загинули 2 108 осіб, у яких був виявлений коронавірус. За день до цього від COVID-19 в США померли 1 783 осіб.

Всього на даний момент там налічується 502 876 заражених. З початку спалаху коронавірусу в країні загинули вже 18 747 осіб, 27 314 хворих вдалося вилікувати.

Як писав OBOZREVATEL раніше, студія "Квартал 95" висміяла світових лідерів за їх реакцію на поширення коронавірусу COVID-19. На відео лідери держав нібито переписуються в чаті з Всесвітньою організацією охорони здоров'я і відповідають на її питання.

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