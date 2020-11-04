У США після виборів тисячі людей вийшли на вуличні протести. Фото й відео

У ніч на 4 листопада у багатьох містах США на тлі підрахунку голосів після виборів президента відбулися вуличні протести.

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Як повідомляє NBC, у столиці Вашингтоні люди вийшли на мирні демонстрації. Однак не обійшлося без сутичок із поліцією.

Відзначається, що велика група людей біля BLM Plaza зійшлася в сутичці з копами, що призвело до арештів. Наприклад, чоловік, який розмахував американським прапором, вступив у бійку з чорношкірим протестувальником. Також мітингувальники застосовували димові шашки.

Протести в США

У місті Портленд (штат Орегон), де був убитий Джордж Флойд, мітингувальники скандували імена людей, убитих правоохоронними органами. При цьому деякі протестувальники були в захисній екіпіровці, готуючись до можливої конфронтації з поліцією на тлі заяви губернатора штату про введення надзвичайного стану. Раніше глава штату уповноважив Національну гвардію Орегона надавати підтримку в разі потреби.

У США люди вийшли на вулиці

У Сіетлі (штат Вашингтон) люди на демонстраціях розмахували транспарантами Black Lives Matter. Великі загони поліцейських розмістилися в районі Капітолійського пагорба міста. Як повідомила місцева поліція в Twitter, протестувальники перекрили рух на деяких дорогах. Також були затримані кілька людей.

Протести після виборів

Тисячі людей на вулицях США

Протести в Штатах

Протестувальники на вулицях

Поліція посилила охорону

Протести після виборів у США

Як повідомляв OBOZREVATEL, у вівторок, 3 листопада, у США пройшли вибори президента.