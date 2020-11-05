У США після виборів продовжилися протести і погроми. Фото і відео

У низці штатів США після завершення виборів президента спалахнули масові протести і заворушення з погромами на вулицях.

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Вони охопили такі міста, як Портленд, Нью-Йорк, Фенікс, Лас-Вегас, Денвер, Міннеаполіс, Чикаго, Філадельфію і Балтімор, пише USA Today (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Показово, що в Портленді на вулиці для охорони правопорядку змушені були вивести Національну гвардію. Відповідне розпорядження видала губернаторка штату Орегон Кейт Браун.

На вулицях міста заворушення влаштовували дві групи демонстрантів. Серед іншого, вони спалювали національні прапори. В результаті дев'ятеро осіб були затримані.

Не обійшлося без арештів і в Нью-Йорку. Там після зіткнень з поліцією затримали 10 осіб.

Як повідомляв OBOZREVATEL, протести почалися в США в ніч з 4 на 5 жовтня. Багато їх учасників скандували гасло Black Lives Matter, виступаючи проти вбивств темношкірих американських громадян поліцейськими. Нерідко демонстрації переходили в сутички і бійки.