У США після виборів продовжилися протести і погроми. Фото і відео

Вікторія Довгань
Вікторія Довгань
Світ
3,0 т.

  • На вулиці Портленда вивели Національну гвардію

  • Там заарештували кілька людей

  • Крім того, затримання пройшли і в Нью-Йорку

У США після виборів спалахнули протести

У низці штатів США після завершення виборів президента спалахнули масові протести і заворушення з погромами на вулицях.

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Вони охопили такі міста, як Портленд, Нью-Йорк, Фенікс, Лас-Вегас, Денвер, Міннеаполіс, Чикаго, Філадельфію і Балтімор, пише USA Today (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Показово, що в Портленді на вулиці для охорони правопорядку змушені були вивести Національну гвардію. Відповідне розпорядження видала губернаторка штату Орегон Кейт Браун.

Міста США охопили масові демонстрації.
Американці в деяких штатах влаштували погроми.

На вулицях міста заворушення влаштовували дві групи демонстрантів. Серед іншого, вони спалювали національні прапори. В результаті дев'ятеро осіб були затримані.

Не обійшлося без арештів і в Нью-Йорку. Там після зіткнень з поліцією затримали 10 осіб.

Громадяни США побоюються фальсифікацій на виборах.

Протести в США

Протести в США

Протести в США

Як повідомляв OBOZREVATEL, протести почалися в США в ніч з 4 на 5 жовтня. Багато їх учасників скандували гасло Black Lives Matter, виступаючи проти вбивств темношкірих американських громадян поліцейськими. Нерідко демонстрації переходили в сутички і бійки.

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