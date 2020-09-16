У США після весілля сім осіб померли від коронавірусу

В американському штаті Мен після весілля, проведеного в серпні, стався спалах коронавірусу. В результаті померли вже сім осіб.

Смерть у хворих наступила через ускладнення хвороби, повідомляє агентство Associated Press. Всього із святкуванням пов'язують понад 175 випадків інфікування.

На весіллі готелі Big Moose Inn в Міллінокет були присутні близько 65 осіб. У тому числі співробітник в'язниці графства Йорк і співробітник реабілітаційного центру Медісона. В останньому померли шість з семи заражених.

"Випадки зараження вірусом, викликані весіллям, охопили сотні миль в штаті, який в значній мірі контролював поширення коронавірусу протягом літа. Всього з березня в штаті Мен зареєстровано менше 5000 випадків зараження вірусом", – відзначили в центрі.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, через різке зростання кількості хворих коронавірусом в різних країнах світу посилили карантин. Так, протиепідемічні обмеження посилили в Австрії, Великобританії та Ізраїлі.