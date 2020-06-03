У США підтвердили причину смерті Джорджа Флойда, через якого спалахнули протести

Асоціація судових експертів США погодилася з офіційними результатами розтину Джорджа Флойда, який загинув під час затримання поліцейськими в Міннесоті.

Відзначається, що він помер в результаті кардіопульмонарного шоку – зупинка серця і дихання, який викликали дії правоохоронця, повідомляє CNN.

В організмі Флойда виявили сліди інтоксикації синтетичним опіатом фентаніл і наркотичної речовини метамфетамін. Крім того загиблий страждав від проблем з підвищеним кров'яним тиском і закупореними артеріями.

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"Смерть – це комплексний процес, який часто протікає під впливом безлічі пересічних чинників, в тому числі фізіологічного стресу, що супроводжується фізичним насильством", – йдеться у висновку експертів.

Нагадаємо, що повторний розтин, який провели з ініціативи родичів Флойда, показав, що чоловік помер через відсутність кровотоку в мозок.

Раніше OBOZREVATEL писав, що в Парижі тисячі людей вийшли на несанкціоновану демонстрацію проти поліцейського насильства і расової несправедливості.

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