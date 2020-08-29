У США підтвердили перший випадок повторного зараження коронавірусом

Кирило Лютий Світ 17:34, 29.08.2020 Оновлено: 17:43, 29.08.2020

Американські вчені підтвердили перший випадок повторного зараження коронавірусом у США.

Як передає Reuters, ним став 25-річний житель штату Невада, у якого вперше діагностували інфекцію 18 квітня. 9 і 25 травня йому зробили тести, які свідчили про одужання.

Проте 28 травня пацієнт знову заразився. Хвороба протікала вже важче. Вивчення геному вірусу показало, що друге зараження відрізняється від першого.

Водночас вчені вважають, що повторне зараження коронавірусом зустрічається рідко.

Як писав OBOZREVATEL, вірусологи в Бельгії і Нідерландах 25 серпня також зафіксували по одному випадку повторного зараження коронавірусом.

Коментувати
Світ

Дивіться також

У Києві спалили автомобіль "Слуги народу" Гео Лероса. Фото та відео

Медики плакали, коли привезли дівчаток. Курсантки позбулися ніг через наїзд п'яного майора в Києві. Ексклюзив

На Київщині жінка вмирала під стінами мерії, "швидка" не приїхала

Киянку з COVID-19 направили в лікарню без лікарів: вона кричала вночі від болю

Під Києвом вкрали чотирирічну дівчинку: викрадач зізнався, що хотів її зґвалтувати