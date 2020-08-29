У США підтвердили перший випадок повторного зараження коронавірусом

Американські вчені підтвердили перший випадок повторного зараження коронавірусом у США.

Як передає Reuters, ним став 25-річний житель штату Невада, у якого вперше діагностували інфекцію 18 квітня. 9 і 25 травня йому зробили тести, які свідчили про одужання.

Проте 28 травня пацієнт знову заразився. Хвороба протікала вже важче. Вивчення геному вірусу показало, що друге зараження відрізняється від першого.

Водночас вчені вважають, що повторне зараження коронавірусом зустрічається рідко.

Як писав OBOZREVATEL, вірусологи в Бельгії і Нідерландах 25 серпня також зафіксували по одному випадку повторного зараження коронавірусом.

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