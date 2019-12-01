У США підстрелили 11 осіб: фото й відео з місця НП

У неділю, 1 грудня, у туристичному французькому кварталі міста Новий Орлеан (штат Луїзіана) підстрелили 11 осіб.

За даними видання ВВС, двоє постраждалих перебувають у лікарні у критичному стані, решта – отримали травми різного ступеня тяжкості.

Стрілянина в Новому Орлеані Фото Paul dudley news / WWLTV

"На жаль, тут було так багато людей, що ми не змогли визначити, хто насправді стріляв. Ми не знаємо, з чого все почалося", – розповів начальник місцевої поліції Шон Фергюсон.

Стрілянина в Новому Орлеані – юди залишають вулицю Фото Paul dudley news / WWLTV

За його словами, на місці події було затримано одного з підозрюваних, його відправили на допит. Також поліція не виключає, що він діяв не один. Мотиви нападу на даний момент невідомі.

Стрілянина в Новому Орлеані - вулицю оточили Фото Paul dudley news / WWLTV

Після події правоохоронці перекрили вулицю. У той момент, коли хтось відкрив вогонь по натовпу, копи перебували неподалік, так як на вулицях було посилено патрулювання на тлі футбольного матчу Bayou Classic, який традиційно проводиться після Дня подяки.

Стрілянина в Новому Орлеані – місце НП Фото Paul dudley news / WWLTV

Офіцери спочатку подумали, що напали на них, так як постріли пролунали зовсім близько. Уточнюється, що на вулиці було багато людей.

Стрілянина в Новому Орлеані – кров на асфальті Фото: Макса Бечер / nola

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше, 29 листопада в Лондоні поліцейські застрелили озброєного чоловіка, на тілі якого було закріплено муляж вибухового пристрою. До цього він встиг поранити п'ятьох осіб.

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