У США піднялася істерія через НЛО: зібрано екстрене засідання

У США група сенаторів і заступник голови комітету Сенату з розвідки провели секретні слухання щодо серії повідомлень про зіткнення ВМС США з непізнаними літаками (НЛО).

Відзначається, що Конгрес серйозно вивчає це питання, оскільки це стосується безпеки американських пілотів, передає ТСН із посиланням на слова представника сенату Марка Уорнера.

"Якщо пілоти повідомляють про небезпеку польотів, що заважає навчанню або загрожує їхньому життю, тоді сенатор Уорнер хоче отримати відповіді. Неважливо, мова йде про погодні аеростати, маленьких зелених чоловічків або щось іще – ми не можемо просити наших пілотів без необхідності піддавати ризику своє життя", – сказала у свою чергу прес-секретар сенатора-демократа від штату Вірджинія Марка Уорнера Рейчел Коен.

НЛО Ілюстрація

Усе це відбувається на тлі істерії довкола нібито НЛО, яке піднімається у США. Зокрема, кілька пілотів повідомили New York Times у статті, опублікованій у травні поточного року, про численні зіткнення із непізнаними літаючими об'єктами без видимих вихлопних газів двигуна або інфрачервоного випромінювання.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у квітні 2019 року у США користувачі соцмереж виклали кадри з відеореєстраторів, де видно, як величезна блакитна куля, пролітаючи, згорає в атмосфері.

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