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14 листопада • оновлено в 20:15
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У США підліток відкрив стрілянину в школі: 6 поранених. Перші фото і відео

2.9т
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В американському штаті Каліфорнія відкрили криваву стрілянину в школі.

Як передає низка місцевих ЗМІ, інцидент стався в місті Санта-Клара у школі Saugus High School, яка розташована в 65 км на північ від Лос-Анджелеса.

Школу евакуювали, а стрілок утік. Відомо, що постраждали мінімум шість осіб.

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За даними поліцейських, злочинцеві на вигляд близько 15 років. За іншими даними правоохоронців, нападник був у чорному одязі і мав азіатську зовнішність.

У сусідніх школах припинили заняття, жителям порадили не виходити з дому.

Незабаром у поліції повідомили, що підозрюваного знайшли. Шериф округу Лос-Анджелес Алекс Віллануева заявив, що студент, який відкрив стрілянину, також був поранений. Хлопця доставили в лікарню, проте там він знаходиться під вартою.

Стрілянина в Санта-Кларі

Стрілянина в Санта-Кларі

соцмережі

Стрілянина в Санта-Кларі

Стрілянина в Санта-Кларі

Соцмережі

Стрілянина в Санта-Кларі

Стрілянина в Санта-Кларі

Соцмережі

Стрілянина в Санта-Кларі

Стрілянина в Санта-Кларі

Соцмережі

Стрілянина в Санта-Кларі

Стрілянина в Санта-Кларі

Соцмережі

Стрілянина в Санта-Кларі

Стрілянина в Санта-Кларі

Соцмережі

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в американському штаті Колорадо в STEM School Highlands Ranch двоє учнів влаштували стрілянину. У результаті один школяр загинув, ще вісім – отримали поранення.

Також напередодні в Росії в Амурському коледжі будівництва та житлово-комунального господарства студент влаштував стрілянину, у результаті якої п'ятеро учнів отримали серйозні поранення. Один із них помер у лікарні.

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Місце
США Лос Анджелес
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Пигин Макс
Пигин Макс
Ещё один выпускник "Азовца".
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Рагулич Рагуль
Рагулич Рагуль
Махал Махалыч, Б.андера сасать!!!!
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И снова проходил мимо
И снова проходил мимо
Махал Махалыч, Скот стреляют на Добассе, ополченцы пачками этот скот кладут, да скот и сам себя неплохо укладывает на своих минных полях.
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