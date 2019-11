У США підліток відкрив стрілянину в школі: 6 поранених. Перші фото і відео

В американському штаті Каліфорнія відкрили криваву стрілянину в школі.

Як передає низка місцевих ЗМІ, інцидент стався в місті Санта-Клара у школі Saugus High School, яка розташована в 65 км на північ від Лос-Анджелеса.

Школу евакуювали, а стрілок утік. Відомо, що постраждали мінімум шість осіб.

За даними поліцейських, злочинцеві на вигляд близько 15 років. За іншими даними правоохоронців, нападник був у чорному одязі і мав азіатську зовнішність.

У сусідніх школах припинили заняття, жителям порадили не виходити з дому.

Незабаром у поліції повідомили, що підозрюваного знайшли. Шериф округу Лос-Анджелес Алекс Віллануева заявив, що студент, який відкрив стрілянину, також був поранений. Хлопця доставили в лікарню, проте там він знаходиться під вартою.

Стрілянина в Санта-Кларі соцмережі

Стрілянина в Санта-Кларі Соцмережі

Стрілянина в Санта-Кларі Соцмережі

Стрілянина в Санта-Кларі Соцмережі

Стрілянина в Санта-Кларі Соцмережі

Стрілянина в Санта-Кларі Соцмережі

L.A. County Deputy Eric Ortiz says 5 victims were hurt in the shooting at Saugus High School in Santa Clarita https://t.co/IhphyayNKl pic.twitter.com/isp1fVZefd — CBS News (@CBSNews) November 14, 2019

WATCH: Students walk out of Saugus High School in Santa Clarita after six people were injured during a shooting pic.twitter.com/lu6RtLF5Z3 — Bloomberg TicToc (@tictoc) November 14, 2019

There has been a shooting at Saugus High School, about 35 miles north of downtown Los Angeles

It’s been reported that there are at least six victims. The gunman is on the loose and nearby elementary schools are on lockdown



We don’t have to live like this! https://t.co/QFQyicrRFV pic.twitter.com/pTQI0y1Pj5 — Robert De Niro (@RobertDeNiroUS) November 14, 2019

#BREAKING UPDATE: 2 patients in critical condition, 3 more being transported to hospital after shooting at Saugus High School in Santa Clarita, authorities say https://t.co/wvM0iVkRjp pic.twitter.com/Qq3p0ZtbrL — ABC7 News (@abc7newsbayarea) November 14, 2019

Authorities say there at least three victims following a shooting at Saugus High School in Santa Clarita. Watch live coverage here: https://t.co/RnPIDXjlIq pic.twitter.com/3NlHPIzyff — NBC Los Angeles (@NBCLA) November 14, 2019

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в американському штаті Колорадо в STEM School Highlands Ranch двоє учнів влаштували стрілянину. У результаті один школяр загинув, ще вісім – отримали поранення.

Також напередодні в Росії в Амурському коледжі будівництва та житлово-комунального господарства студент влаштував стрілянину, у результаті якої п'ятеро учнів отримали серйозні поранення. Один із них помер у лікарні.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся