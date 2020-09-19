У США перехопили посилку з отрутою, адресовану Трампу

Дар'я Дурова Світ 21:57, 19.09.2020 Оновлено: 22:05, 19.09.2020

Правоохоронні органи США перехопили посилку, адресовану американському президенту Дональду Трампу, що містила отруту рицин.

Це сталося на поточному тижні, повідомив 19 вересня CNN із посиланням на двох правоохоронців.

Для підтвердження присутності рицину було проведено два тести. Журналісти зазначили, що вся пошта для Білого дому сортується і перевіряється на віддаленому об'єкті, перш ніж потрапити до адресатів.

Справу розслідує ФБР і Секретна служба. Офіційних коментарів інциденту поки немає.

Рицин – білковий отрута рослинного походження, надзвичайно токсична для людини.

Його можна використовувати у вигляді порошку, гранул, аерозолю або кислоти. При проковтуванні рицин викликає нудоту, блювоту і внутрішню кровотечу шлунку і кишечника, за чим слідує відмова печінки, селезінки, нирок і смерть в результаті колапсу системи кровообігу.

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