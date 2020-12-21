У США пасажир ледь не помер від COVID-19 на борту літака: реанімацію пасажира зняли на відео

Пасажири літака американської авіакомпанії United Airlines зняли на відео реанімацію одного зі своїх попутників, який знепритомнів під час польоту. Пізніше у чоловіка підтвердили COVID-19, він помер уже в лікарні.

Інцидент трапився на борту літака, що летів із Орландо в Лос-Анджелес. Історію відчайдушної боротьби за порятунок життя людини і відео опублікувало Daily Mail (щоб подивитися доскрольте новину до кінця).

Зазначається, що ще до початку польоту пасажири помітили, як чоловік. котрий сидів на місці 28D, важко дихав, був спітнілим і його всього трясло.

Як тільки літак опинився в повітрі, стан пасажира різко погіршився, і капітан вирішив здійснити аварійну посадку, щоб людині було надано медичну допомогу.

Реанімацію пасажира, який помирав від коронавірусу на борту літака, зняли на відео dailymail.co.uk

Пізніше чоловік зовсім перестав дихати. На щастя, на борту було декілька людей, навчених серцево-легеневій реанімації (СЛР).

На відео видно, що хворого пасажира поклали в проході літака. В цей час троє осіб проводили йому штучне дихання протягом майже години, перш ніж літак нарешті приземлився в Новому Орлеані.

Кадри з відео порятунку чоловіка dailymail.co.uk

Чоловіка пізніше доставили в реанімацію, де він помер. У United Airlines підтвердили, що у нього було діагностовано зараження коронавірусом.

Загалом на борту літака перебувало 179 осіб. Тих, хто контактував із померлим пасажиром, відправили на карантин.

Кадри з реанімації пасажира

"Ніякого "рот у рот" не було. Ми робили компресії грудної клітини, і вони помістили його в кисневу маску з літака. Потім, коли у нас була медична сумка, яка зберігалася на борту, ми використовували мішок амбу для дихання", – розповів Тоні Альдапа, який рятував чоловіка.

За його словами, незважаючи на ризик зараження коронавірусом, він продовжував допомагати цій людині.

"Незалежно від того, був у нього COVID-19 чи ні, йому була потрібна СЛР. Я сподіваюся, що хто-небудь зробить те ж саме для мене або моєї родини, якщо опиниться в такій же ситуації", – зазначив Альдапа.

Тоні Альдапа

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