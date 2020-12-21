У США пасажир ледь не помер від COVID-19 на борту літака: реанімацію пасажира зняли на відео

Пасажири літака американської авіакомпанії United Airlines зняли на відео реанімацію одного зі своїх попутників, який знепритомнів під час польоту. Пізніше у чоловіка підтвердили COVID-19, він помер уже в лікарні.

Інцидент трапився на борту літака, що летів із Орландо в Лос-Анджелес. Історію відчайдушної боротьби за порятунок життя людини і відео опублікувало Daily Mail (щоб подивитися доскрольте новину до кінця).

Зазначається, що ще до початку польоту пасажири помітили, як чоловік. котрий сидів на місці 28D, важко дихав, був спітнілим і його всього трясло.

Як тільки літак опинився в повітрі, стан пасажира різко погіршився, і капітан вирішив здійснити аварійну посадку, щоб людині було надано медичну допомогу.

Пізніше чоловік зовсім перестав дихати. На щастя, на борту було декілька людей, навчених серцево-легеневій реанімації (СЛР).

На відео видно, що хворого пасажира поклали в проході літака. В цей час троє осіб проводили йому штучне дихання протягом майже години, перш ніж літак нарешті приземлився в Новому Орлеані.

Чоловіка пізніше доставили в реанімацію, де він помер. У United Airlines підтвердили, що у нього було діагностовано зараження коронавірусом.

Загалом на борту літака перебувало 179 осіб. Тих, хто контактував із померлим пасажиром, відправили на карантин.

"Ніякого "рот у рот" не було. Ми робили компресії грудної клітини, і вони помістили його в кисневу маску з літака. Потім, коли у нас була медична сумка, яка зберігалася на борту, ми використовували мішок амбу для дихання", – розповів Тоні Альдапа, який рятував чоловіка.

За його словами, незважаючи на ризик зараження коронавірусом, він продовжував допомагати цій людині.

"Незалежно від того, був у нього COVID-19 чи ні, йому була потрібна СЛР. Я сподіваюся, що хто-небудь зробить те ж саме для мене або моєї родини, якщо опиниться в такій же ситуації", – зазначив Альдапа.

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