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9 січня • оновлено в 19:21
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У США заговорили про ракету в катастрофі літака МАУ: Іран офіційно спростував

4.2т
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У США висловили впевненість, що український літак рейсом Flt 752 був помилково збитий зенітною ракетою Ірану після атаки країни на американські військові бази в Іраку.

Про це з посиланням на офіційних осіб повідомляє CBSnews.

Відзначається, що американська розвідка вловила сигнали включення радара, і супутник виявив інфрачервоні спалахи двох пусків ракет, ймовірно, SA-15, після чого незабаром пішов ще один інфрачервоний сигнал – вже від падаючого літака.

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У США заговорили про ракету в катастрофі літака МАУ: Іран офіційно спростував

Однак в Ірані вже офіційно спростували цю версію. Як передає Fars, в комісії з авіаційним подій запевнили, що не було виявлено ніяких не пов'язаних із літаком деталей, у тому числі і ракет. Фото, яке поширили в мережі, він назвав фейком.

За словами представників Ірану, фото з'явилося в Twitter без вказівки джерела і не відповідає дійсності.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в РНБО припустили, що катастрофа була викликана влучанням у літак російської ракети з комплексу ТОР.

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Автор
Ірина Кулініч
Тема
Катастрофа українського Boeing 737 в Ірані
Місце
США
Теги
літак МАУ
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Горелов Сергей
Горелов Сергей
Тогда однозначно сбили пендосы в очередной раз использовав нерабов, как расходный материал для провокации.
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ШкирякоЗорян Шароваренко-Переможный
ШкирякоЗорян Шароваренко-Переможный
Ага, 15 баллистических ракет на свои базы пропустили, а тут засекли сигналы. Норм версия, для xoxлов покатит!
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1
И снова проходил мимо
И снова проходил мимо
Цитата: "обнаружил инфракрасные вспышки двух пусков ракет, вероятно, SA-15". Странно, вспышки уловил а траектории этих самых ракет пропали? Ну впрочем у них всегда так.
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