У США заговорили про ракету в катастрофі літака МАУ: Іран офіційно спростував

У США висловили впевненість, що український літак рейсом Flt 752 був помилково збитий зенітною ракетою Ірану після атаки країни на американські військові бази в Іраку.

Про це з посиланням на офіційних осіб повідомляє CBSnews.

Відзначається, що американська розвідка вловила сигнали включення радара, і супутник виявив інфрачервоні спалахи двох пусків ракет, ймовірно, SA-15, після чого незабаром пішов ще один інфрачервоний сигнал – вже від падаючого літака.

Однак в Ірані вже офіційно спростували цю версію. Як передає Fars, в комісії з авіаційним подій запевнили, що не було виявлено ніяких не пов'язаних із літаком деталей, у тому числі і ракет. Фото, яке поширили в мережі, він назвав фейком.

За словами представників Ірану, фото з'явилося в Twitter без вказівки джерела і не відповідає дійсності.

BREAKING: U.S. officials are confident Iran shot down a Ukrainian jetliner in the hours after the Iranian missile attack on U.S. targets, CBS News has learned. 176 people were killed, including at least 63 Canadians. https://t.co/QEPCgFZkf9 pic.twitter.com/91fVEH62ae — CBS News (@CBSNews) January 9, 2020

.@cbsnews: US officials are confident Ukrainian Flt 752 was shot down by Iran. US intelligence picked up signals of the radar being turned on & satellite detected infrared blips of 2 missile launches, probably SA-15s, followed shortly by another infrared blip of an explosion. — Kris Van Cleave (@krisvancleave) January 9, 2020

The currently thinking is the plane was mistakenly targeted. Remember it took off just hours after Iran launched its missile attack while the world waited to see if the U.S. would respond militarily. — Kris Van Cleave (@krisvancleave) January 9, 2020

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в РНБО припустили, що катастрофа була викликана влучанням у літак російської ракети з комплексу ТОР.

