У США оприлюднили нову порцію компромату на Трампа: він в люті

Бізнес-партнер юриста президента США Лев Парнас надав нові матеріали, які свідчать про причетність головного республіканця в Комітеті з розвідки до стеження за експослом США в Україні Марі Йованович та пошуку компромату на конкурентів Дональда Трампа.

Серед оприлюднених документів є скріншоти повідомлень із зображенням кандидата в конгресмени від республіканців в Коннектикуті Роберта Гайда. Вони, очевидно, стосуються стеження за Йованович, повідомляє CNN.

Знімок екрану, відправлений Хайду з телефону з бельгійським номером, містить офіційну фотографію Йованович. Невідомий пише: "Мої контакти перевіряють. Повідомлю вам адресу наступного тижня". Гайд відповідає: "Класно".

Дональд Трамп mirtesen.ru

В іншій серії текстових повідомлень бельгійський номер пише Хайду: "Нічого не змінилося, вона все ще не на місці, вони сьогодні перевіряють знову". - І коротко додає: "Це підтверджує, що у нас всередині людина".

Також нові документи показують зв'язок між Парнасом і помічником Нуньеса Дереком Харві. З них видно, що Парнас і Харві влаштовують інтерв'ю з українськими офіційними особами та зустрічі в готелі Trump International в Вашингтоні, в тому числі з Джуліані.

Як повідомляє "Голос Америки", Трамп спростував заяви Парнасу про те, що знав про тиск на Україну з вимогою почати розслідування відносно його конкурента Джо Байдена.

"Черговий обман. Можливо, він хоче отримати угоду для себе", – заявив Трамп.

Раніше OBOZREVATEL писав, що Національна поліція України відкрила кримінальне провадження щодо можливого порушення таємниці телефонних розмов і незаконний збір конфіденційної інформації про колишню послиню США Марі Йованович.

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