У США оголосили про вбивство ватажка ІДІЛ: з'явилися ексклюзивні деталі

Військовослужбовці США в Сирії провели спецоперацію, в результаті якої лідер терористичного угрупування "Ісламська держава" (ІДІЛ) Абу Бакр аль-Багдаді був ліквідований.

Про це повідомляє Bloomberg. За даними журналістів, самопроголошений "халіф" підірвав себе поясом смертника в Ідлібі (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Абу Бакр аль-Багдаді www.kavkazr.com

У Пентагоні інформацію поки не підтвердили. При цьому в Білому Домі повідомили, що президент США Дональд Трамп сьогодні, 27 жовтня, зробить "важливу заяву".

"Саме цікаве у всій історії з Багдаді полягає в тому, що його будинок знаходився менш ніж в 10 км від турецького кордону. Чимось нагадує історію з проживанням Осами бен Ладена поруч з пакистанською військової базою", – повідомляє Telegram-канал "Мілітарист" .

Геолокація будинку, де жив Абу Бакр аль-Багдаді

Будинок, де жив Абу Бакр аль-Багдаді

Відзначимо, що видання Newsweek з посиланням на представників Міністерства оборони США і Білого дому повідомило, що американські військовослужбовці в Сирії провели спецоперацію, в результаті якої було вбито Абу Бакра аль-Багдаді.

Обозреватель газети The Washington Post Джош Рогін також припустив, що повідомлення Трампа може мати відношення до операції в Сирії.

"Схоже, це пов'язано з рейдом в північному Ідлібі, Сирія, де сили очолюваної США коаліції, переслідували особливо важливу терористичну мету. Поки немає підтвердження, але ходять чутки, що це може бути Багдаді", – написав Рогін в Twitter.

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL розповідав, як Дональд Трамп 23 жовтня, озвучив свою позицію з приводу військових дій Туреччини в Сирії і заявив, що Туреччина пообіцяла на постійній основі припинити вогонь.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram