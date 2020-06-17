У США оголосили про початок тестування ліків від COVID-19 з плазми корови

Компанія з Південної Дакоти, США, в липні почне випробовувати на людях ліки від COVID-19, засновані на коров'ячих антитілах.

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Як повідомляє CNN, для розробки ліків компанія SAB Biotherapeutics використовує спеціальних корів, які виробляють антитіла, аналогічні людським.

Для цього вчені взяли клітину корови, видалили звідти гени, що відповідають за вироблення антитіл і вставили хромосому людини. Після цю клітину помістили в яйцеклітину і перетворили її в зародок, а потім імплантували ембріон вагітної корові. Так вдалося виростити корів з частково людської імунною системою.

Цим коровам ввели неінфіковану частину вірусу, що викликає COVID-19 і отримали величезну кількість плазми, яка здатна перемагати хворобу.

"Ці тварини виробляють нейтралізуючі антитіла, які вбивають COVID-19 в лабораторії", – заявив глава компанії Едді Салліван.

У США почнуть тестувати ліки від COVID-19 з плазми корови sciencemag.org

Попередньо, клінічні випробування на людях почнуться вже в липні, але поки невідомо скільки добровольців в них візьме участь.

Вчені відзначають, що у таких корів є ряд переваг перед людьми. По-перше, у них більш сильна імунна відповідь, ніж у людини. Тобто, антитіл виробляється більше. По-друге, вони фізично набагато більші людини, так що і плазми дають більше. До слова, здавати її вони можуть тричі на місяць, тоді як людина тільки один раз.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в США на людях стали відчувати ліки, яке може запобігати інфікуванню COVID-19.