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13 лютого • оновлено в 22:27
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"Зрадили" вісім республіканців: у США обмежили повноваження Трампа щодо Ірану

1.3т
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Сенат США в четвер, 13 лютого, проголосував за резолюцію, що обмежує повноваження президента Дональда Трампа у військових діях в Ірані.

Документ, поданий сенатором-демократом Тімом Кейном із Вірджинії, був ухвалений 55 голосами проти 45, передає CNN.

При цьому вісім сенаторів-республіканців приєдналися до демократів, виступивши проти Трампа.

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У резолюції, яка не має обов'язкової сили, йдеться, що Трамп не може використовувати американські війська в бойових діях проти Ірану, якщо Конгрес не оголосив війну або не надав спеціальний дозвіл для використання військової сили.

Вона включає в себе положення про те, що жодна частина резолюції "не повинна тлумачитися як така, що перешкоджає, щоб Сполучені Штати захищалися від атаки".

Сенат проголосував за резолюцію проти Дональда Трампа

Сенат проголосував за резолюцію проти Дональда Трампа

Трамп виступав проти цього рішення. "Для нашої країни дуже важливо, щоб Сенат Сполучених Штатів не голосував за резолюцію", – писав американський глава у Twitter. Білий дім виступив із вето проти документа.

Президент наголошував, що ініціатори резолюції намагаються лише збентежити Республіканську партію.

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно в Конгресі США виступили проти бажання президента Дональда Трампа застосувати дисциплінарне стягнення до колишнього експерта з України в Білому домі, підполковника Олександра Віндмана.

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Автор
Богдана Васильченко
Тема
Конфлікт США та Ірана
Особа
Дональд Трамп
Місце
США
Тег
політика
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