"Зрадили" вісім республіканців: у США обмежили повноваження Трампа щодо Ірану

Сенат США в четвер, 13 лютого, проголосував за резолюцію, що обмежує повноваження президента Дональда Трампа у військових діях в Ірані.

Документ, поданий сенатором-демократом Тімом Кейном із Вірджинії, був ухвалений 55 голосами проти 45, передає CNN.

При цьому вісім сенаторів-республіканців приєдналися до демократів, виступивши проти Трампа.

У резолюції, яка не має обов'язкової сили, йдеться, що Трамп не може використовувати американські війська в бойових діях проти Ірану, якщо Конгрес не оголосив війну або не надав спеціальний дозвіл для використання військової сили.

Вона включає в себе положення про те, що жодна частина резолюції "не повинна тлумачитися як така, що перешкоджає, щоб Сполучені Штати захищалися від атаки".

Трамп виступав проти цього рішення. "Для нашої країни дуже важливо, щоб Сенат Сполучених Штатів не голосував за резолюцію", – писав американський глава у Twitter. Білий дім виступив із вето проти документа.

Президент наголошував, що ініціатори резолюції намагаються лише збентежити Республіканську партію.

.... If my hands were tied, Iran would have a field day. Sends a very bad signal. The Democrats are only doing this as an attempt to embarrass the Republican Party. Do not let it happen!