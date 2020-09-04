У США не повірили, що російська вакцина від коронавірусу буде ефективною

Юрій Сергієнко Світ 20:43, 4.09.2020 Оновлено: 21:30, 4.09.2020

У Державному департаменті США вважають, що російська або китайська вакцини від коронавірусу не будуть ефективними.

В інтерв'ю Хью Хьюїтту державний секретар Майк Помпео висловив сумнів також в об'єктивності оцінки ліків Всесвітньою організацією охорони здоров'я.

"Весь світ повинен буде уважно, з пристрастю вивчити вакцини і переконатися, що у нас є справжні наукові дані в тому ж ключі, в якому ми вимагаємо їх від усіх, хто викочує вакцину на продаж і поширення. Мій рівень упевненості в ВООЗ майже нульовий – у тому, що вона взмозі діяти на основі науки, а не політично", – наголосив Помпео.

На його думку, Росія і Китай навряд чи хочуть зробити прорив у медицині, скоріше йдеться про "дипломатичний та політичний прорив".

"Якщо ми отримаємо звідти вакцину, яка не працює, це може призвести до ще більшого лиха", – зазначив держсекретар.

Як повідомляв OBOZREVATEL, експерт ВООЗ наполягає на тому, що ефективність створюваної в різних країнах світу вакцини проти коронавірусу повинна бути не менше 50%. Інакше її реєстрація небажана.

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