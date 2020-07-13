У США не можуть загасити корабель ВМС: на борту тисячі тонн палива. Фото і відео

Станом на ранок 13 липня вогонь на борту американського десантного корабля "Боном Річард" загасити не вдалося.

Пожежа на судні почалася близько 9-ї ранку 12 липня. У результаті спалаху і вибуху постраждали 17 моряків і четверо цивільних. Їхньому життю нічого не загрожує, повідомляє CNN (щоб подивитися фото і відео, доскрольте до кінця сторінки).

"За попередніми даними, вибух трапився через підвищення температури (на кораблі. – Ред.) у результаті пожежі... Причини загоряння з'ясовує слідство", – заявив представник командування Тихоокеанського флоту США контр-адмірал Філіп Собек.

Пожежа на військовому кораблі США "Боном Річард"

За його словами, пожежа почалася на нижній вантажній палубі. Також Собек повідомив, що на борту корабля міститься понад 3 700 тонн палива. Пожежники намагаються не допустити його загоряння. Боєприпасів на судні немає.

Пожежа на військовому кораблі США "Боном Річард"

Глава пожежної служби Сан-Дієго Колін Стоуелл зазначив, що пожежа може тривати кілька днів, і не виключено, що корабель "вигорить до ватерлінії".

Пожежа на військовому кораблі США "Боном Річард"

При цьому Собек сказав, що судно, ймовірно, буде врятоване.

"Ми обов'язково подбаємо про те, щоб воно знову попливло", – сказав він.

Пожежа на військовому кораблі США "Боном Річард"

Як писав OBOZREVATEL раніше, в США вибухнув і загорівся корабель ВМС. У цей час на борту перебуває 160 моряків.