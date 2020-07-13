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У США не можуть загасити корабель ВМС: на борту тисячі тонн палива. Фото і відео

Карина Бондаренко
Світ
3,4 т.
Пожежа на військовому кораблі США 'Боном Річард'

Пожежа на військовому кораблі США "Боном Річард".

Станом на ранок 13 липня вогонь на борту американського десантного корабля "Боном Річард" загасити не вдалося.

Пожежа на судні почалася близько 9-ї ранку 12 липня. У результаті спалаху і вибуху постраждали 17 моряків і четверо цивільних. Їхньому життю нічого не загрожує, повідомляє CNN (щоб подивитися фото і відео, доскрольте до кінця сторінки).

"За попередніми даними, вибух трапився через підвищення температури (на кораблі. – Ред.) у результаті пожежі... Причини загоряння з'ясовує слідство", – заявив представник командування Тихоокеанського флоту США контр-адмірал Філіп Собек.

Пожежа на військовому кораблі США "Боном Річард"

Пожежа на військовому кораблі США "Боном Річард"

За його словами, пожежа почалася на нижній вантажній палубі. Також Собек повідомив, що на борту корабля міститься понад 3 700 тонн палива. Пожежники намагаються не допустити його загоряння. Боєприпасів на судні немає.

Пожежа на військовому кораблі США "Боном Річард"

Пожежа на військовому кораблі США "Боном Річард"

Глава пожежної служби Сан-Дієго Колін Стоуелл зазначив, що пожежа може тривати кілька днів, і не виключено, що корабель "вигорить до ватерлінії".

Пожежа на військовому кораблі США "Боном Річард"

Пожежа на військовому кораблі США "Боном Річард"

При цьому Собек сказав, що судно, ймовірно, буде врятоване.

"Ми обов'язково подбаємо про те, щоб воно знову попливло", – сказав він.

Пожежа на військовому кораблі США "Боном Річард"

Пожежа на військовому кораблі США "Боном Річард"

Як писав OBOZREVATEL раніше, в США вибухнув і загорівся корабель ВМС. У цей час на борту перебуває 160 моряків.

США
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