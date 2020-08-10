У США назвали вибори в Білорусі не вільними і несправедливими

У США назвали вибори у Білорусі не вільними і несправедливими, закликавши владу країни поважати своїх громадян.

Як повідомляє "Голос Америки", відповідну заяву зробив держсекретар США Майкл Помпео.

"США глибоко стурбовані проведенням президентських виборів у Білорусії, що не були вільними і справедливими. Серйозні обмеження щодо допуску кандидатів, заборона допуску місцевих незалежних спостерігачів на дільниці, методи залякування опозиційних кандидатів, затримання мирних протестувальників і журналістів затьмарили цей процес", – наголосив Помпео.

Також він висловив жаль із приводу того, що спостерігачі Бюро з демократичних інститутів і прав людини (БДІПЛ) ОБСЄ не отримали вчасно запрошення для моніторингу голосування.

"Ми закликаємо білоруський уряд поважати права всіх білорусів на участь у мирних зібраннях, утримуватися від застосування сили і звільнити незаконно затриманих", – зажадав у своїй заяві держсекретар США.

"Ми рішуче засуджуємо насильство, що триває, по відношенню до протестувальників і затримання прихильників опозиції, а також відключення Інтернету для обмеження можливості білорусів обмінюватися інформацією про вибори і демонстрації", – додав він.

Водночас Помпео висловив підтримку Білорусі на шляху до демократичного майбутнього, процвітання і незалежності.

"Для досягнення цих цілей уряд Білорусі має справою довести свою відданість демократичним процесам і дотриманню прав людини", – підсумував держсекретар.

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