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7 травня • оновлено в 09:34
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У США назвали умови для виборів на Донбасі

9.7т
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Організувати чесні вибори на тимчасово окупованих територіях Донбасу неможливо, поки там перебувають російські війська.

Про це повідомив заступник помічника держсекретаря США Джордж Кент, передає "Голос Америки". Дипломат зазначив, що спершу потрібно повністю припинити вогонь, вивести війська РФ, щоб Україна встановила контроль над своїм кордоном.

Вибори в Україні

Вибори в Україні

"Головне, перед тим як навіть почати говорити про умови для проведення місцевих виборів, необхідно гарантувати безпеку. Україна повинна отримати контроль над міжнародним кордоном. Я думаю, президент Володимир Зеленський і його команда чітко визначили свою позицію. Вони чітко висловили свої наміри досягти мирного вирішення конфлікту. Тож це залежить від того, чи мають бажання Путін та його команда припинити війну і перестати вбивати громадян іншої країни на території цієї країни", – підкреслив Кент.

Заступник помічника держсекретаря вказав, що Росія порушує Мінські угоди, виконання яких є єдиним шляхом завершення війни.

"Це війна, яку розв'язала Росія. І Росія може її припинити. Російські сили продовжують вбивати українців на українській території... Це війна, в якій продовжують гинути люди. Українці гинуть на власній території. І саме Росія повинна виконати зобов'язання, які взяла на себе", – резюмував Кент.

Як повідомляв OBOZREVATEL, глава Офісу президента Андрій Єрмак сподівається, що вибори на окупованому Донбасі відбудуться в жовтні 2020 року – одночасно з виборами в інших містах України.

Також глава партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко сказав, що місцеві вибори в Україні відбудуться в жовтні 2020 року.

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Читайте всі новини по темі "Місцеві вибори в Україні" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Тимур Григоренко
Теми
Місцеві вибори в Україні Війна на Донбасі
Місце
США
Теги
Держдеп США вибори в Україні війна Росія - країна-агресор
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Кристина Cтефанова
Кристина Cтефанова
Так вот с чьей подачи пан Зе запел про границу на Нормандской встрече. Только два вопроса - как у них умещается в голове передача границы до выборов и выполнение Минских соглашений, по которым сначала выборы, а потом граница. И где в Минских соглашениях прописаны обязательства России? Америкашка Минские вообще читал?
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0
1
Kravchenko Aleksandr
Kravchenko Aleksandr
А америкашки здесь с какого бока,или они в каждой попе затычки.Нет такой нации американец,есть предатели своих родин,которые ради бабла сьехались на эту территорию со всего мира.
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2
Kuksov Michael
Kuksov Michael
заместитель помощника... это кто чай разносит! Очень важный фуцен!
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Світ

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