У США назвали терміни готовності вакцини проти COVID-19

Американська вакцина проти коронавірусу буде готова до кінця 2020 року.

Про це заявив віцепрезидент США Майк Пенс в ході теледебатів з кандидатом у віце-президенти Джо Байдена Камалой Харріс, пише "Інтерфакс-Україна".

Він підкреслив, що США виготовлять вакцину менш, ніж за рік.

"У нас є 5 компаній, які знаходяться на третій стадії випробувань вакцини. Зараз розробляються десятки мільйонів доз. У нас буде вакцина до кінця року", – сказав Пенс.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, у Всесвітньій організації охорони здоров'я розповіли, де вище всього ризик заразитися коронавірусом.