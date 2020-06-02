У США назвали причину смерті Джорджа Флойда, через якого спалахнули протести

Карина Бондаренко Світ 07:18, 2.06.2020 Оновлено: 07:20, 2.06.2020

Джордж Флойд помер від відсутності кровотоку в мозок, що було викликано стисненням шиї і спини.

Про це стало відомо після повторного розтину, яке провели медичні експерти, залучені сім'єю загиблого, пише The Guardian.

У звіті про розтин також зазначено, що Флойд помер на місці події.

Скріншот з відео

Згідно з результатами першого розтину, яке проводив центр судово-медичних експертиз, Флойд не був задушений. Раніше повідомлялося, що він помер через слабке здоров'я і стрес від затримання.

Раніше OBOZREVATEL писав, що президент США Дональд Трамп розпорядився розгорнути військові підрозділи в Вашингтоні, щоб припинити безлади через вбивство Джорджа Флойда поліцейськими.

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