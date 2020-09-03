У США назвали країну, яка загрожує більше, ніж Росія

Держсекретар США Майкл Помпео заявив, що Китай є більшою загрозою для країни, ніж Російська Федерація.

За його словами, сьогодні Пекін нарощує свою збройні сили. Про це повідомляє Fox News.

"Найсерйозніша загроза для Сполучених Штатів з боку іноземної держави виходить від Комуністичної партії Китаю. Вона проникла в США способами, яких не було в Росії, її економічна міць використовувалася через державні підприємства і субсидування підприємств для знищення десятків тисяч робочих місць у всьому центры Америки" , – сказав політик.

Він зазначив, що така поведінка неприпустима і президент Дональд Трамп не дозволить цьому продовжуватися.

Також Помпео нагадав, що не тільки США, але і всі сьогодні "страждають від коронавірусу з Уханя". На його думку, Комуністична партія Китаю мала шанс уповільнити його і зупинити, щоб світ знав, що відбувається.

"І замість того, щоб надати нам повну інформацію, вони її приховали. Це тисячі життів і мільярди доларів, знищені в США та у всьому світі. Це те, що роблять авторитарні режими. Це те, над чим працює президент Трамп. Упевнений, що вони більше ніколи не зможуть зробити подібне з Америкою", – підкреслив Помпео.

Зазначимо, що напередодні Держдепартамент пред'явив китайським дипломатам вимогу отримувати дозвіл на проїзд перед відвідуванням університетських кампусів США і зустрічами з представниками місцевого уряду.

"Сьогодні ми зробили просту дію, сказавши китайським дипломатам, які працюють тут, у США, що безкоштовний проїзд закінчився. Їхня здатність вести шпигунство тут... час минув. Це ті обмеження, які ви наклали на нас, наших дипломатів у Китаї, і тепер у нас є взаємна домовленість, що те ж саме зробить президент Трамп у всіх вимірах", – анонсував держсекретар США.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше США наклали торгові санкції на найбільшу в світі суднобудівну компанію China Shipbuilding Group через її участь у будівництві штучних островів у Південно-Китайському морі.