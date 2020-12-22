У США назвали 2020 рік найбільш смертоносним в історії

2020 рік стане найбільш смертоносним в історії США через пандемію COVID-19.

Про це написало Daily Mail. Очікується, що кількість смертей у країні за рік становитиме 3,2 млн.

За даними Центру з контролю і профілактики захворювань США, протягом останнього тижня що 33 секунди вмирає один житель країни.

Щорічно статистика фіксує незначний приріст смертності, проте в 2020 році очікується, що цей показник перевищить дані 2019 року на 15%.

Це буде найбільший відсотковий стрибок за один рік із 1918 року, коли під час Першої світової війни загинуло 116 516 солдатів США, а під час пандемії іспанського грипу померло 675 000 американців. Смертність того року зросла на 46% порівняно з 1917 роком.

Цього року COVID-19 убив понад 319 тисяч американців, і кількість загиблих тільки зростає. Смертність від коронавірусу цього місяця збільшилася до рекордного рівня, у середньому за сім днів по країні фіксується більше ніж 2600 смертей.

Очікувана тривалість життя в 2020 році може скоротитися на цілих три повних роки.

До того ж очевидно найбільш смертоносним місяцем пандемії виявиться грудень. Усього за 21-й день уже зареєстровано 50 996 смертей.

За останній тиждень кількість смертей збільшилася у 22 штатах.

Лікарні по всій країні вже завантажено, а офіційні особи попереджають, що сплеск нових випадків інфікування може статися через масові зібрання й поїздки, пов'язані з різдвяними та новорічними святами.

Навіть попри те, що в країні почалася масова вакцинація двома препаратами, може пройти ще кілька місяців, перш ніж щеплення зупинять поширення вірусу.

Статистика COVID-19 у США Worldmeters

Статистика щоденної смертності від COVID-19 у США Worldmeters

Як повідомляв OBOZREVATEL, кількість померлих від коронавірусу в США перевищила бойові втрати країни у Другій світовій війні. Станом на 11 грудня в США від COVID-19 померли майже 300 тисяч осіб.