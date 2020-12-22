У США назвали 2020 рік найбільш смертоносним в історії

2020 рік стане найбільш смертоносним в історії США через пандемію COVID-19.

Про це написало Daily Mail. Очікується, що кількість смертей в країні за рік складе 3,2 млн.

За даними Центру з контролю і профілактики захворювань США, в останній тиждень кожні 33 секунди вмирає один житель країни.

Щорічно статистика фіксує незначний приріст смертності, проте в 2020 році очікується, що цей показник перевищить дані 2019 року на 15%.

Це буде найбільший процентний стрибок за один рік з 1918 року, коли під час Першої світової війни загинуло 116 516 солдатів США, а під час пандемії іспанського грипу померло 675 000 американців. Смертність в тому році зросла на 46% в порівнянні з 1917 роком.

Цього року COVID-19 вбив більше 319 тисяч американців, і кількість загиблих тільки зростає. Смертність від коронавірусу цього місяця збільшилася до рекордного рівня, в середньому за сім днів по країні фіксується більше 2600 смертей.

Очікувана тривалість життя в 2020 році може скоротитися на цілих три повних роки

До того ж, очевидно найбільш смертоносним місяцем пандемії виявиться грудень. Всього за 21 день вже зареєстровано 50 996 смертей.

За останній тиждень кількість смертей збільшилася в 22 штатах.

Лікарні по всій країні вже завантажені, а офіційні особи попереджають, що сплеск нових випадків інфікування може статися через масові збори і поїздки, пов'язані з різдвяними та новорічними святами.

Навіть попри те, що в країні почалася масова вакцинація двома препаратами, може пройти ще кілька місяців, перш ніж щеплення зупинять поширення вірусу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, кількість померлих від коронавірусу в США перевищила бойові втрати країни у Другій світовій війні. Станом на 11 грудня в США від COVID-19 померли майже 300 тисяч осіб.