У США забили на сполох через гігантських циганських метеликів, які почали швидко поширюватися континентом, завдаючи сільському господарству втрат у мільйони доларів.

Непарні шовкопряди Lymantria dispar, як передає CNN, широко поширені в Європі й Азії. В Америку вони потрапили на рубежі 19 і 20 століття разом із морськими вантажами.

Гігантський циганський метелик Our One Acre Farm

До початку 1980-х циганські метелики жили в лісах Східного узбережжя, однак стали швидко поширюватися на захід, захоплюючи нові й нові штати.

Поширення шкідника

Це вже стало проблемою, оскільки метелики неймовірно плодовиті, а їх гусениці дуже ненажерливі. Коли армія голодних личинок обідає листям, над округою стоїть шелест, схожий на зливу.

Метелики та їх гусениці не є небезпечними для людини. Водночас щорічно шкідник приносить багатомільйонні збитки фермерським господарствам, з'їдаючи посіви і сади.

У цьому році циганський метелик з'явився в критичних кількостях в окрузі Снохоміш, штат Вашингтон. Міністерство сільського господарства не виключило, що комахи поширяться на всю країну.

"Ця неминуча небезпека зараження серйозно загрожує сільськогосподарській та садівничій промисловості штату Вашингтон, економічному добробуту та якості життя жителів штату", – висловився про ситуацію місцевий губернатор.

Личинки гігантського метелика Fox News

Користувачі соцмереж також почали обговорювати навалу метеликів. "Матір-природа дійсно намагається позбутися нас", "2020 рік виявився відмінним роком для паршивих ідей сценаріїв фільму", "Що далі?" – пишуть у Twitter.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше експерти відповіли, чи можуть комахи, зокрема мухи та комарі, бути переносниками COVID-19.