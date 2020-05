У США забили на сполох через гігантських циганських метеликів, які почали швидко поширюватися континентом, завдаючи сільському господарству втрат у мільйони доларів.

Непарні шовкопряди Lymantria dispar, як передає CNN, широко поширені в Європі й Азії. В Америку вони потрапили на рубежі 19 і 20 століття разом із морськими вантажами.

Гігантський циганський метелик Our One Acre Farm

До початку 1980-х циганські метелики жили в лісах Східного узбережжя, однак стали швидко поширюватися на захід, захоплюючи нові й нові штати.

Поширення шкідника

Це вже стало проблемою, оскільки метелики неймовірно плодовиті, а їх гусениці дуже ненажерливі. Коли армія голодних личинок обідає листям, над округою стоїть шелест, схожий на зливу.

Метелики та їх гусениці не є небезпечними для людини. Водночас щорічно шкідник приносить багатомільйонні збитки фермерським господарствам, з'їдаючи посіви і сади.

У цьому році циганський метелик з'явився в критичних кількостях в окрузі Снохоміш, штат Вашингтон. Міністерство сільського господарства не виключило, що комахи поширяться на всю країну.

"Ця неминуча небезпека зараження серйозно загрожує сільськогосподарській та садівничій промисловості штату Вашингтон, економічному добробуту та якості життя жителів штату", – висловився про ситуацію місцевий губернатор.

Личинки гігантського метелика Fox News

Користувачі соцмереж також почали обговорювати навалу метеликів. "Матір-природа дійсно намагається позбутися нас", "2020 рік виявився відмінним роком для паршивих ідей сценаріїв фільму", "Що далі?" – пишуть у Twitter.

Mother nature really trying to get rid of us like damn first its WW3, then

Corona virus, THEN Murder hornets and now big ass gypsy moths!

Damn bitch let me pack my bags a move to Jupiter before witch beetles exist. - Julio ~ 🇲🇽 (@ Juliocavazos16) May 17, 2020

Forget "murder hornets." Now we have "giant gypsy moths" to worry about. 2020 is turning out to be an excellent year for lousy movie script ideas. - Jerry Gysin (@JerryGysin) May 14, 2020

Now that we've got Gypsy Moths, I hope they'll find the Murder Hornets and engage in a civil war that will hopefully end in the extermination of both sides. - does bruno mars is gay (@cartoonosaurus) May 16, 2020

2020 can just suck it !! Covid, Murder Hornets and now Giant Gypsy Moths. What's next another Sylvester Stallone movie? pic.twitter.com/GzEQ5YIyTU - Jerry Archer (@jerryarcher) May 13, 2020

1. Coronavirus



2. Murder Hornets



3. Giant Gypsy Moths



4. Large Invasive Lizards



5. What's next? - Iris is My Bar Name (@sidewaysiris) May 14, 2020

The year 2020 ... 1st we had LANTERN FLIES, Then COVID-19, Then MURDER HORNETS, Next came GYPSY MOTHS & Now 4 FOOT LIZARDS IN GEORGIA..I CAN SEE THIS GUY COMING NEXT! pic.twitter.com/hVWeLVO1lI - Johnnie Baker (@baker_johnnie) May 16, 2020

