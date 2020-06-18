У США написали скандальну книгу про Трампа: що в ній сказано про Україну

Ексрадник президента США з національної безпеки Джон Болтон написав книгу про час роботи з главою країни Дональдом Трампом "Кімната, де все трапилося: мемуари з Білого дому".

Книга ще не опублікована, але вже викликала скандал. Болтону загрожують кримінальними справами за нібито розкриття секретних даних. В Адміністрації Трампа вимагали від видавництва не допустити друку, передає ВВС.

Мін'юст США подав офіційний судовий позов, вимагаючи, щоб текст книги додатково перевірили на вміст даних, що становлять державну таємницю. Однак три американські видання – New York Times, Washington Post і Wall Street Journal отримали копії скандальних мемуарів, опублікувавши деякі частини книги Болтона.

Пропонуємо вам далі коротко дізнатися про найскандальніші речі, які описав чиновник за час роботи в Білому домі. Болтон займав посаду радника президента США з національної безпеки з квітня 2018 по вересень 2019 року.

Джон Болтон

Українагейт

Болтон відмовився давати свідчення в Палаті представників у справі про імпічмент Трампа, хоча демократи кілька разів намагалися викликати його. У мемуарах ексчиновник критикував Демократичну партію, стверджуючи, що весь процес імпічменту був збудований невірно і Трамп мав би покинути свій пост не через скандал, пов'язаний з Україною, а через сукупність зовнішньополітичних рішень.

За словами Болтона, Трамп щиро вважав, що Україна діє проти нього, і вірив в теорії змови, які поширювали його особистий адвокат Руді Джуліані та інші радники.

Однак він додав, що Трамп був засмучений, коли приймав рішення про замороження військової допомоги для України, щоб чинити тиск на президента Володимира Зеленського.

Трамп і Болтон

Промахи Трампа

У книзі йдеться, що Трамп не знав, що Великобританія є країною з ядерною зброєю. Також він питав у голови адміністрації Білого дому, чи входить Фінляндія до складу Російської Федерації.

Питання про Фінляндії пролунав на зустрічі Трампа з Володимиром Путіним у 2018 році в Гельсінкі. За підсумками переговорів глава Штатів заявив, що говорячи про російське втручання в американські вибори, він більше вірить президенту РФ, ніж власним розвідслужбам.

"Схоже, що Путін дуже голосно реготав, оцінюючи, чого йому вдалося домогтися в Гельсінкі", – писав Болтон.

У мемуарах говорилося, що в одній з розмов з міністром оборони Джеймсом Меттісом Трамп запропонував, щоб боротьбою з бойовиками "Ісламської держави" займалася виключно Росія.

Трамп і Болтон в Білому домі

Трамп в міжнародній політиці

Трамп на зустрічі з главою Китаю Сі Цзіньпіном підтримав ідею про будівництво виправних таборів в регіоні Синьцзянь, населеному уйгурами і мусульманами інших етнічних груп.

За словами Болтона, на саміті G20 президент США прямо просив китайського лідера допомогти йому отримати перемогу на президентських виборах у Штатах.

У книзі Болтон описав Трампа, як "дивну" і "приголомшливо недосвідчену" людину, стверджуючи, що цими якостями президента намагалися користуватися лідери іноземних держав.

Наприклад, на зустрічі в 2018 році президент Туреччини Реджеп Ердоган передав Трампу записку, в якій говорилося про невинність однієї з турецьких фірм, проти якої через порушення "іранських санкцій" вела розслідування прокуратура Південного округу Нью-Йорка.

Також Болтон згадував інші "тривожні" сигнали Трампа. Так, на переговорах з прем'єр-міністром Японії Сіндзо Абе, Трамп несподівано заговорив про Перл-Харбор.

Перед зустріччю з главою КНДР Кім Чен Ином Трамп вирішив завалити його "американськими подарунками", включаючи і товари, що підпадають під введені США санкції.

Напередодні саміту НАТО влітку 2018 року голова Білого дому заявив про готовність США остаточно вийти зі складу альянсу, якщо європейські країни за півроку не збільшать фінансування військово-політичного союзу.

Трамп і Болтон в НАТО

Ставлення до Трампа в Білому домі

У своїй книзі Болтон писав, що в Білому домі при Трампі процвітають інтриги, а відносини між радниками президента далекі від дружніх. За його словами, президент приймає свої рішення, прагнучи переобратися на другий термін. При цьому всі його дії підлеглісприймали з неабиякою часткою скепсису.

"З огляду на те, як він приймає рішення, що буде, якщо ми зіткнемося з реальним кризою, таким, як 11 вересня?" – цитував Болтон слова тодішнього глави адміністрації Джона Келлі.

Також ексрадник в книзі писав, що Трамп бачить у всьому змови. При цьому він не знає, як управляти Білим домом і федеральним урядом.

За словами Болтона, під час переговорів Трампа з Кім Чен Ином, держсекретар Майк Помпео передав йому записку, де образив Трампа: "От ідіот".

Як повідомляв OBOZREVATEL, Джон Болтон в мемуарах заявив, що Дональд Трамп в приватному порядку скаржився на санкції проти Росії, хоча публічно їх підтримував.