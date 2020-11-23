У США напали на церкву: двоє вбитих і багато поранених. Фото та відео

В американському штаті Каліфорнія невідомий напав на людей у баптистській церкві, що в місті Сан-Хосе. Декілька осіб отримали ножові поранення, двоє внаслідок померли.

Інцидент трапився в понеділок, 23 листопада. Про це повідомляє CBS SF із посиланням на місцеву поліцію.

"Ми можемо підтвердити, що є декілька людей із ножовими пораненнями. У деяких вони небезпечні для життя", – йдеться в повідомленні.

Мер Сан-Хосе Сем Ліккардо зазначив, що принаймні двоє з постраждалих загинули. Він також повідомив, що підозрюваний перебуває під вартою.

Невідомі напали на людей у баптистській церкві міста Сан-Хосе ABC7 News

"Ми всім серцем переживаємо за сім'ї двох членів громади, які померли від ножових поранень унаслідок нападу в баптистській церкві Грейс у центрі міста", – написав він у Twitter.

Поліція Сан-Хосе також підтвердила дані про жертв: "Двоє людей померли від отриманих травм".

Підозрюваного у нападі на церкву затримано CBS SF

Водночас підкреслюється, що жертвами могли стати бездомні, яким дозволили увійти до церкви погрітися.

"Під час нападу церковні служби не проводилися. Туди приводили бездомних людей, щоб врятувати їх від холоду", – додали в поліції Сан-Хосе.

Коментар мера міста, де трапився напад на церкву Twitter Sam Liccardo

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