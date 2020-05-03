У США наблизилися до створення вакцини від коронавірусу: випробують 14 препаратів

У США випробують 14 вакцин від коронавірусу COVID-19 у рамках проекту "Операція надзвукова швидкість".

ЧИТАЙТЕ: ОСТАННІ НОВИНИ ПРО КОРОНАВІРУС

Ці зразки були обрані з 93 вакцин, які надали 80 фармакологічних компаній. Про це повідомляє NBC з посиланням на високопоставлених чиновників адміністрації президента США Дональда Трампа.

Вакцина від коронавірусу pravda.com.ua

Чиновники розповіли, що протягом наступних двох тижнів вакцини пройдуть тестування, в результаті якого відберуть шість-вісім фінальних зразків. У підсумку повинно залишитися три або чотири ефективних вакцини. Їх планують використовувати на початку наступного року.

При цьому працівниці адміністрації президента додали, що немає гарантії, що будь-яка з 14 вакцин виявиться ефективною в боротьбі з коронавірусом.

Крім того, за словами чиновників, існує ще одна проблема – швидко створити готову вакцину для більш ніж 300 мільйонів американців.

Відзначимо, що "Операція надзвукова швидкість" – проект, метою якого є об'єднати приватні фармацевтичні компанії, урядові установи і військових, щоб скоротити час розробки вакцини проти коронавірусу на вісім місяців.

Як писав OBOZREVATEL раніше, живі вакцини від туберкульозу і навіть поліомієліту можуть давати неспецифічний захисний ефект від коронавірусу, завдяки стимуляції вродженого імунітету.