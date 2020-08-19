У США завод поліетилену охопила масштабна пожежа, чутно вибухи: фото та відео НП

Дар'я Дурова Світ 18:06, 19.08.2020

У місті Гранд-Прері в американському штаті Техас 19 серпня сталася пожежа на складах великого заводу з виробництва поліетилену Poly America.

Займання відбулося рано вранці, пише USA Today. Кадри з місця НП були опубліковані на сторінці NowThis у Twitter (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Пожежа на заводі в Гранд-Прері.
Twitter / Smiley Pool

Інформації про жертв або постраждалих поки не надходило. До гасіння залучено бригади рятувальників із сусідніх міст.

Відомо, що на заводі виробляються мішки для сміття та інші пластмасові вироби. В результаті горіння цих матеріалів виділяється токсичний дим. Місцевих жителів закликали триматися від місця загоряння подалі.

Надзвичайна подія трапилася в штаті Техас.
Twitter / Smiley Pool

Очевидці повідомляли, що чули звуки вибухів біля складів. Причина загоряння з'ясовується.

Загорілися приміщення заводу поліетилену.
Twitter / Smiley Pool
Загоряння на Poly America.
Twitter / Smiley Pool
Над місцем НП піднявся стовп чорного диму.
NBC DFW
Пожежа.
Twitter / Smiley Pool
Над будівлею піднімалися стовпи вогню.
Twitter / Smiley Pool
Екстрені служби на місці НП.
Twitter / Smiley Pool
Завод Poly America.
Twitter / Smiley Pool
Пожежа на складах.
Twitter / Durango Informativo
Із вогнем боролися кілька бригад пожежників.
Twitter / Durango Informativo
Пожежа на Poly America.
Twitter / Durango Informativo

Трансляція з місця пожежі:

Як повідомляв OBOZREVATEL, масштабна лісова пожежа в США, яка виникла вночі 13 серпня в Національному заповіднику Анджелес, знищила понад 4 тисячі гектарів території в Південній Каліфорнії, ставши причиною евакуації близько 500 домоволодінь.

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