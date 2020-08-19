У США завод поліетилену охопила масштабна пожежа, чутно вибухи: фото та відео НП
У місті Гранд-Прері в американському штаті Техас 19 серпня сталася пожежа на складах великого заводу з виробництва поліетилену Poly America.
Займання відбулося рано вранці, пише USA Today. Кадри з місця НП були опубліковані на сторінці NowThis у Twitter (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).
Інформації про жертв або постраждалих поки не надходило. До гасіння залучено бригади рятувальників із сусідніх міст.
Відомо, що на заводі виробляються мішки для сміття та інші пластмасові вироби. В результаті горіння цих матеріалів виділяється токсичний дим. Місцевих жителів закликали триматися від місця загоряння подалі.
Очевидці повідомляли, що чули звуки вибухів біля складів. Причина загоряння з'ясовується.
Трансляція з місця пожежі:
Як повідомляв OBOZREVATEL, масштабна лісова пожежа в США, яка виникла вночі 13 серпня в Національному заповіднику Анджелес, знищила понад 4 тисячі гектарів території в Південній Каліфорнії, ставши причиною евакуації близько 500 домоволодінь.