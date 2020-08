У США завод поліетилену охопила масштабна пожежа, чутно вибухи: фото та відео НП

У місті Гранд-Прері в американському штаті Техас 19 серпня сталася пожежа на складах великого заводу з виробництва поліетилену Poly America.

Займання відбулося рано вранці, пише USA Today. Кадри з місця НП були опубліковані на сторінці NowThis у Twitter (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Пожежа на заводі в Гранд-Прері. Twitter / Smiley Pool

Інформації про жертв або постраждалих поки не надходило. До гасіння залучено бригади рятувальників із сусідніх міст.

Відомо, що на заводі виробляються мішки для сміття та інші пластмасові вироби. В результаті горіння цих матеріалів виділяється токсичний дим. Місцевих жителів закликали триматися від місця загоряння подалі.

Надзвичайна подія трапилася в штаті Техас. Twitter / Smiley Pool

Очевидці повідомляли, що чули звуки вибухів біля складів. Причина загоряння з'ясовується.

Загорілися приміщення заводу поліетилену. Twitter / Smiley Pool

Загоряння на Poly America. Twitter / Smiley Pool

Над місцем НП піднявся стовп чорного диму. NBC DFW

Пожежа. Twitter / Smiley Pool

Над будівлею піднімалися стовпи вогню. Twitter / Smiley Pool

Екстрені служби на місці НП. Twitter / Smiley Pool

Завод Poly America. Twitter / Smiley Pool

Пожежа на складах. Twitter / Durango Informativo

Із вогнем боролися кілька бригад пожежників. Twitter / Durango Informativo

Пожежа на Poly America. Twitter / Durango Informativo

Huge fire at #polyamerica in #grandprairie. Power line flashes can be seen, one line was burned through and snapped. pic.twitter.com/CtAXiMKk7K - Timothy Milfeld (@timothy_milfeld) August 19, 2020

#Breaking Happening Now in Grand Prairie Tx a massive fire at the Poly America Plant. The fire can be seen for miles. pic.twitter.com/t83AlMd7mu - Mike Forbes (@mikeforbeswfaa) August 19, 2020

Трансляція з місця пожежі:

TEXAS FIRE: Local media reports a major fire and explosions at the Poly America industrial facility in Grand Prairie , Texas https://t.co/Yakbb69ebB - NowThis (@nowthisnews) August 19, 2020

Як повідомляв OBOZREVATEL, масштабна лісова пожежа в США, яка виникла вночі 13 серпня в Національному заповіднику Анджелес, знищила понад 4 тисячі гектарів території в Південній Каліфорнії, ставши причиною евакуації близько 500 домоволодінь.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!