У США завод поліетилену охопила масштабна пожежа, чутно вибухи: фото та відео НП

На заводі Poly America розгорілася пожежа. Twitter / tvtomee
У місті Гранд-Прері в американському штаті Техас 19 серпня сталася пожежа на складах великого заводу з виробництва поліетилену Poly America.
Займання відбулося рано вранці, пише USA Today. Кадри з місця НП були опубліковані на сторінці NowThis у Twitter (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).
Пожежа на заводі в Гранд-Прері. Twitter / Smiley Pool
Інформації про жертв або постраждалих поки не надходило. До гасіння залучено бригади рятувальників із сусідніх міст.
Відомо, що на заводі виробляються мішки для сміття та інші пластмасові вироби. В результаті горіння цих матеріалів виділяється токсичний дим. Місцевих жителів закликали триматися від місця загоряння подалі.
Надзвичайна подія трапилася в штаті Техас. Twitter / Smiley Pool
Очевидці повідомляли, що чули звуки вибухів біля складів. Причина загоряння з'ясовується.
Загорілися приміщення заводу поліетилену. Twitter / Smiley Pool
Загоряння на Poly America. Twitter / Smiley Pool
Над місцем НП піднявся стовп чорного диму. NBC DFW
Пожежа. Twitter / Smiley Pool
Над будівлею піднімалися стовпи вогню. Twitter / Smiley Pool
Екстрені служби на місці НП. Twitter / Smiley Pool
Завод Poly America. Twitter / Smiley Pool
Пожежа на складах. Twitter / Durango Informativo
Із вогнем боролися кілька бригад пожежників. Twitter / Durango Informativo
Пожежа на Poly America. Twitter / Durango Informativo
Huge fire at #polyamerica in #grandprairie. Power line flashes can be seen, one line was burned through and snapped. pic.twitter.com/CtAXiMKk7K- Timothy Milfeld (@timothy_milfeld) August 19, 2020
#Breaking Happening Now in Grand Prairie Tx a massive fire at the Poly America Plant. The fire can be seen for miles. pic.twitter.com/t83AlMd7mu- Mike Forbes (@mikeforbeswfaa) August 19, 2020
Трансляція з місця пожежі:
TEXAS FIRE: Local media reports a major fire and explosions at the Poly America industrial facility in Grand Prairie , Texas https://t.co/Yakbb69ebB- NowThis (@nowthisnews) August 19, 2020
Як повідомляв OBOZREVATEL, масштабна лісова пожежа в США, яка виникла вночі 13 серпня в Національному заповіднику Анджелес, знищила понад 4 тисячі гектарів території в Південній Каліфорнії, ставши причиною евакуації близько 500 домоволодінь.
Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!