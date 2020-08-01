У США на виборах вперше можна буде проголосувати українською мовою

У 2020 році на виборах в США вперше можна буде проголосувати українською мовою. Таку можливість отримали виборці в окрузі Кук в штаті Іллінойс, куди входить Чикаго і його передмістя.

Як повідомляє "Голос Америки", таке рішення ухвалили в адміністрації округу. Українська мова буде доступна протягом усіх етапів на виборах всіх рівнів: як президентських, так і місцевих до Конгресу.

"Українська мова буде в бюлетенях, на електронних табло на станціях голосування. Більш того, буде також можливість прослухати аудіо для людей, які не зможуть прочитати", – розповіла захисниця української мови в окрузі Кук Міла Лугова.

"Також будуть таблички з вказівними знаками на виборчих дільницях – вхід, вихід, куди йти. Тобто весь процес виборів буде переведено українською мовою. І це дійсно історичне рішення і велике досягнення для всього українського суспільства", – зазначила вона.

Як повідомляв OBOZREVATEL, згідно з результатами опитування, проведеного компанією SSRS, кандидат в президенти США від Демократичної партії Джо Байден випереджає Дональда Трампа на 14%.